Les sens en éveil Atelier et jardin d’artiste La Baule-Escoublac, samedi 1 juin 2024.

Les sens en éveil RDV AUX JARDINS 1 et 2 juin Atelier et jardin d’artiste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

RDV AUX JARDINS

« LES SENS EN ÉVEIL

Visite libre et guidée sur l’ensemble du site, atelier et jardin.

Découverte de différentes parcelles de jardins et de végétaux d’origines locales, méditerranéennes et australes.

Parcours visuel olfactif et gustatif, rythmé par les murmures des eaux des bassins habités de grenouilles et de poissons.

Le jardin est un refuge LPO.

La gestion de l’eau est notre priorité : nous captons et exploitons les eaux de pluies.

Le changement climatique nous conduit à modifier notre pratique de jardinage en l’orientant vers des espèces résistant à la chaleur et à la sècheresse.

Atelier et jardin d’artiste 18 avenue mermoz la baule La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire Jardin de sculptures de type méditerranéen.

Atelier de peinture et de sculpture.

Exposition d’art premier.

Bibliothèque. Entrée de l’atelier – jardin , par accès parking Gare Nord La Baule

