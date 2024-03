Les Sens du végétal au château de la Tourlandry Château de la Tourlandry Chemillé-en-Anjou, samedi 1 juin 2024.

Les Sens du végétal au château de la Tourlandry Depuis 2019 les 5 sens des visiteurs du château de la Tourlandry sont stimulés avec le végétal ! 1 et 2 juin Château de la Tourlandry Bar à Thés & Fleurs – à partir de 2,50€ | Visite guidée – 8,00€ par personne | Visite libre – 3,00€ par personne, gratuit pour les moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Depuis 2019 les 5 sens des visiteurs du château de la Tourlandry sont stimulés avec le végétal !

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le château de la Tourlandry et l’association des Amis du château de la Tourlandry ouvrent les portes du site pour profiter des 3hectares de savoir dans les parcs et jardins du château de la Tourlandry!

Au programme le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 :

Le bar à thés & fleurs en « garden party » | Dégustez l’une des boissons de la collection d’infusions, de thés et de fleurs et bien d’autres… Des personnages historiques du XIXe donnent leur nom aux dégustations, prennez goût au savoir culturel qui vous enveloppe le temps d’un instant au bord des douves historiques, à l’ombre des grands arbres.

Service en continu dès 14H00

Visites guidées des parcs et jardin « Flânerie Végétale » | Portez votre regard sur les essences et l’histoire des sciences du végétal qui composent les parcs et jardins du château, accompagné du son des chants des oiseaux et du guide bien sûr.

Départ de visite toutes les heures – 1er départ à 15h00

Visites libres des extérieurs et activités « Arbori’Folia » | Découvrez votre arbre totem, partez à sa rencontre puis apprenez à le toucher pour entrez en contact avec lui… Vous avez le choix ! Découvrez ou redécouvrez nos deux parcours extérieurs « sciences et patrimoine végétal » et/ou « histoire et patrimoine bâti ».

Départ en continu dès 14h00

Château de la Tourlandry 49120 La Tourlandry Chemillé-en-Anjou 49120 La Tourlandry Maine-et-Loire Pays de la Loire Un lieu qui aurait accueilli Napoléon III et dont 1,7 hectares sont en cours de reforestation offrant promenade et histoire de la botanique sous le second empire Parking de l’Eglise et accés derrière l’Eglise au château

©F.Crampon