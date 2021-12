Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les sens du toucher Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les sens du toucher Les Étincelles du Palais de la découverte, 18 septembre 2021, Paris. Les sens du toucher

du samedi 18 septembre au dimanche 21 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans. Nous avons l’habitude de parler des cinq sens et pourtant nous en possédons bien plus ! Cet exposé sera l’occasion de découvrir ce qui se cache derrière le « toucher ». Ce terme, auquel les biologistes préfèrent celui de « somesthésie », regroupe en réalité quatre sens que les visiteurs mettront en évidence grâce à des expériences simples : le tact, la sensibilité thermique, la proprioception et la douleur. 12 ans et + Le toucher regroupe en réalité quatre sens que les visiteurs mettront en évidence grâce à des expériences simples. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:20:00 2021-09-18T11:20:00;2021-09-18T10:20:00 2021-09-18T11:20:00;2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-29T17:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-10-10T15:40:00 2021-10-10T16:40:00;2021-10-10T15:40:00 2021-10-10T16:40:00;2021-10-27T11:40:00 2021-10-27T12:40:00;2021-10-27T11:40:00 2021-10-27T12:40:00;2021-10-31T14:20:00 2021-10-31T15:20:00;2021-10-31T14:20:00 2021-10-31T15:20:00;2021-11-11T10:20:00 2021-11-11T11:20:00;2021-11-11T10:20:00 2021-11-11T11:20:00;2021-11-21T11:40:00 2021-11-21T12:40:00;2021-11-21T11:40:00 2021-11-21T12:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris