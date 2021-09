Le Grand-Bornand La Source Haute-Savoie, Le Grand-Bornand Les sens de l’Alpe La Source Le Grand-Bornand Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Source

Venez découvrir les richesses de l’Alpe à travers un parcours pieds nus et des dégustations à l’aveugle.

Entrée libre

Sur le site de La Source, un parcours sensoriel vous est proposé pour (re)découvrir le patrimoine Alpin à l’aide de vos sens. La Source Le Grand-Bornand Le Grand-Bornand Haute-Savoie

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

