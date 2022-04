Les sens de la marche Vioreau Joué-sur-Erdre Catégories d’évènement: Joué-sur-Erdre

Loire-Atlantique

Les sens de la marche Vioreau, 2 mai 2022, Joué-sur-Erdre. Les sens de la marche

du lundi 2 mai au dimanche 29 mai à Vioreau

Il s’agit d’un parcours en forêt. On y retrouve des épreuves et des questions sur les 5 sens afin de récupérer un code qui donne accès à une récompense. Le tour complet dure entre 30 minutes et 1 heure principalement destiné aux familles. L’animation se réalise en autonomie.

entrée libre

Nature Sport Vioreau – Pays de la Loire Grandeur Nature Vioreau 44440 Joué-sur-Erdre Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T09:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T09:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T09:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T09:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T09:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T09:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T17:00:00

Catégories d'évènement: Joué-sur-Erdre, Loire-Atlantique
Lieu Vioreau Adresse 44440 Joué-sur-Erdre Ville Joué-sur-Erdre
Departement Loire-Atlantique

Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/joue-sur-erdre/

Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique