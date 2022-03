Les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay En présentiel et en distanciel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Design des nouveaux matériaux ultralégers pour une transition énergétique durable ——————————————————————————— La réduction des émissions de CO2 est devenue l’un des grands enjeux sociétaux de nos jours. Dans ce cadre, la recherche de nouveaux matériaux combinant légèreté avec résistance mécanique représente un domaine en plein essor tiré notamment par les secteurs du transport et de l’énergie bas carbone au sens large. Les matériaux architecturés offrent dans ce contexte un potentiel considérable. Il s’agit de matériaux hybrides (i.e. composites) constitués d’une phase solide et de l’air, et possédant un agencement structural intelligemment conçu pour attendre des propriétés spécifiques (i.e. par unité de masse) améliorées, voir Figure 1. Des progrès surprenants ont été accomplis récemment grâce notamment à l’avènement de la fabrication additive, devenue mature même pour les métaux et alliages. Dans ce séminaire, nous présenterons nos travaux autour des matériaux architecturés destinés aux applications dans le domaine de l’énergie et du transport. Il s’agit des matériaux très aérés, dont la microstructure poreuse est conçue à l’aide de technique d’homogénéisation numérique et puis élaborée par fabrication additive. Ce séminaire est présenté par Gabriella Tarantino. Gabriella Tarantino est depuis 2020 enseignant-chercheur à Polytech Paris-Saclay au sein du département Matériaux. Outre l’enseignement, Elle mène ses recherches au sein de l’équipe Synthèse, Propriétés et Modélisation des Matériaux à l’ICMMO. Diplômée en génie mécanique du Politecnico di Milano (Italie), en 2012 elle obtient un doctorat de la même école. Après sa thèse, elle quitte l’Italie pour poursuivre sa carrière scientifique entièrement à l’international, d’abord en Suisse et puis en France. De 2012 à 2015, elle mène ses recherches au sein de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Puis, elle quitte la Suisse pour arriver en France en 2016. Ici, elle intègre d’abord le Laboratoire de Mécanique des Solide de l’Ecole Polytechnique (2016-2018) et puis l’Institut National des Sciences et Technologies Nucléaires (INSTN) du centre CEA Saclay (2019-2020). En Sept. 2020, elle rejoint l’Université Paris-Saclay en tant que maitre de conférences. Dans son ensemble, ses travaux portent sur le comportement mécanique des matériaux composites avancés et notamment visent à explorer les liens entre la microstructure et les propriétés des matériaux. Ses travaux actuels portent sur les matériaux élaborés par fabrication additive et destinés à des applications dans le domaine de l’énergie et du transport. Nous espérons que ce sujet intéressera un maximum d’entre vous. Lien vers le séminaire : [[https://bit.ly/3KRiVIT](https://bit.ly/3KRiVIT)](https://bit.ly/3KRiVIT) Pour plus d’information sur les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay : [[https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)

