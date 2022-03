Les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay En présentiel et en distanciel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

La piézoélectricité, à quoi ça sert ? ————————————- Les matériaux piézoélectriques convertissent l’énergie mécanique en énergie électrique et réciproquement. C’est magique mais à quoi ça sert ? Ce séminaire vous montrera quelques unes des applications et justifiera l’utilisation de cette propriété. Nous aborderons aussi les raisons pour lesquelles il est encore intéressant de faire de la recherche sur l’utilisation de la piézoélectricité. Ce séminaire est présenté par Yves Bernard : Yves BERNARD est Professeur des Universités, chercheur au laboratoire de Génie Electrique et Electronique de Paris (GeePS) de l’Université Paris-Saclay. Ses travaux de recherche portent sur l’utilisation des matériaux piézoélectriques. A Polytech Paris-Saclay, il enseigne la mécanique, l’électronique et les phénomènes de couplage aux étudiants et les apprentis futurs ingénieurs. Nous espérons que ce sujet intéressera un maximum d’entre vous. Lien vers le séminaire : [[https://bit.ly/3KRiVIT](https://bit.ly/3KRiVIT)](https://bit.ly/3KRiVIT) Pour plus d’information sur les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay : [[https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)

