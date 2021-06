Gif-sur-Yvette En présentiel et en distanciel Essonne, Gif-sur-Yvette Les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay En présentiel et en distanciel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Retour sur une carrière d’enseignement ————————————– Alors que je m’apprête à prendre ma retraite, et au travers des différents postes et responsabilités occupés au cours de ma carrière, ainsi que des publics divers rencontrés (étudiants, alternants, auditeurs de FC, formation professionnelle spécifique), j’essaierai de dresser un petit panorama de ma carrière d’enseignante, et de retracer son évolution au fil des ans avec, entre autres, des réformes subies, des élèves qui changent, des situations parfois compliquées à gérer, mais aussi des bons souvenirs et des belles rencontres… Ce séminaire sera présenté par Sylvie Dugard : AGREGATION de Sciences Physiques, option Physique Appliquée en 1984. DEA d’Electronique, option Micro-opto-électronique (Paris XI-Orsay). THESE de Doctorat de l’Université (Paris XI-Orsay) en Sciences Physiques, sujet : » Caractérisation expérimentale et modèle simulé d’un télémètre laser « . En poste à l’IUT d’Orsay en Mesures Physiques (équivalent de moniteur actuel) de 1985 à 1987, puis à l’IUT de Cachan (Génie électrique) de 1987 à 2016, et enfin à Polytech de 2016 à maintenant. Participation, en tant qu’enseignante et responsable pédagogique, à la formation d’ingénieur en alternance de l’université d’Orsay depuis ses débuts (1993 : IUP de Cachan, puis IFIPS, puis Polytech…). Nous espérons que ce sujet intéressera un maximum d’entre vous. Lien vers le séminaire : [[https://bit.ly/2RpVD5Z](https://bit.ly/2RpVD5Z)](https://bit.ly/2RpVD5Z) Pour plus d’information sur les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay : [[https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)

