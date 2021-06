Gif-sur-Yvette En distanciel Essonne, Gif-sur-Yvette Les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay En distanciel Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

En distanciel, le jeudi 24 juin à 12:30

L’imagerie médicale pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer —————————————————————- Vous en avez toujours rêvé : plonger au cœur de votre cerveau pour en comprendre les différents fonctionnements. C’est ce que cette présentation va essayer de faire, au regard d’une maladie que l’on connaît tous : la maladie d’Alzheimer. L’idée est de vous faire découvrir succinctement différentes techniques d’imagerie médicale permettant d’observer notre cerveau et de vous sensibiliser aux contexte et problématiques auxquels la recherche fait face aujourd’hui dans ce domaine. Qui sait, ce sera peut-être à vous de contribuer à la recherche de demain sur le cerveau ?! Venez nombreux assister à la présentation pour vous en assurer ! Ce séminaire sera présenté par Sébastien Piluso : Sébastien Piluso est en dernière année de doctorat au sein du Laboratoire des Maladies Neurodégénératives du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, mais aussi enseignant en mathématiques-informatique à Polytech Paris-Saclay. Après une spécialisation en imagerie biomédicale et en intelligence artificielle, ses travaux se sont portés sur la création d’outils de traitement d’images pour mieux comprendre le cerveau, dont le fonctionnement exact nous échappe encore. Nous espérons que ce sujet intéressera un maximum d’entre vous. Lien vers le séminaire : [[https://bit.ly/2RpVD5Z](https://bit.ly/2RpVD5Z)](https://bit.ly/2RpVD5Z) Pour plus d’information sur les séminaires du jeudi de Polytech Paris-Saclay : [[https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)](https://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/actualites/les-seminaires-du-jeudi)

Entrée libre

2021-06-24T12:30:00 2021-06-24T13:15:00

