Les Semeurs Parc de l’Hôtel de Ville, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Serris.

Les Semeurs

Parc de l’Hôtel de Ville, le dimanche 4 juillet à 16:30

L’équipage des Semeurs invite le public à un voyage cosmique à bord de son astronef musical. C’est grâce au souffle et au mouvement des spectateurs que ce voyage imaginaire pourra avoir lieu. Partir dans les étoiles, respirer ensemble, déployer ses ailes et se transformer en condor pour voler au-dessus de la cordillère des Andes… Concert dansé et participatif Tous publics dès 6 mois Conception et direction artistique : Florence Goguel Création collective Avec : Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Florence Goguel Musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

sur inscription

Compagnie du Porte-Voix / Florence Goguel

Parc de l’Hôtel de Ville 2 place Antoine Mauny 77700 Serris Serris Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T16:30:00 2021-07-04T17:15:00