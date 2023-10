Les Semaines de l’orientation du CIDJ QJ – Quartier Jeunes Paris, 23 octobre 2023, Paris.

Du lundi 23 octobre 2023 au mercredi 08 novembre 2023 :

Inscription gratuite sur le site du CIDJ

6 rendez-vous pour s’orienter, se réorienter et rencontrer les universités d’Ile-de-France

Vous êtes lycéen ou étudiant et vous avez des questions sur votre orientation ou réorientation, posez les lors des 6 rendez-vous des Semaines de l’orientation du CIDJ du 23 octobre au 8 novembre 2023. Au programme, des ateliers, webinaires et Live Instagram et mercredi 8 novembre un forum Rencontre des universités d’Ile-de-France à QJ à Paris. Inscriptions gratuites sur https://www.cidj.com/agenda

Du 23 octobre au 8 novembre 2023, en ligne et à QJ

Mercredi 25 octobre à 18h : webinaire Que faire après le bac ?

Les lundis 23 et 30 octobre de 13h à 16h : atelier lycéen : que faire après le bac ?

Lundi 6 novembre à 17h30 : Live Instagram spécial Universités : Bien réussir son

entrée et son parcours universitaire

Mercredi 8 novembre à 18h : webinaire Se réorienter dans l’enseignement supérieur

Mercredi 8 novembre 2023, de 13h à 18h

FORUM Rencontre avec les universités franciliennes à QJ

Tout l’après-midi, les universités d’Île-de-France par spécialité, des étudiant·e·s ambassadeur·drices, ainsi que les conseiller.e.s du CIDJ, du CIO de l’enseignement supérieur et du CIO Médiacom de Paris répondront en entretiens individuels.

Un burger quiz sur les universités et des casques virtuels sur les métiers seront à la disposition des jeunes.

Deux conférences d’1h30 pour être guidé dans les parcours universitaires :

A 14h30 : Comment faire les bons choix dans l’enseignement supérieur ?

A 15h30 : Bien réussir son parcours universitaire

Les Semaines de l’orientation sont organisées avec le concours du CIO de l’enseignement supérieur, du CIO Médiacom, des Universités d’Île-de-France, du réseau Oraccle, des 3 rectorats, du SAIO, de la Région Île-de-France, de QJ Ville de Paris.

Inscription gratuite sur https://www.cidj.com/agenda

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.cidj.com/agenda/semaines-de-l-orientation

CIDJ