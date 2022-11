Les Semaines de l’IAE Insertion par l’Activité Economique Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Les Semaines de l'IAE Insertion par l'Activité Economique

2022-11-22 09:30:00 – 2022-11-25 14:00:00

Venez découvrir et échanger avec des employeurs solidaires du territoire en mode job dating : 22/11 – 09h30 et 11h00 API UP CAPBRETON 09 84 13 61 57

23/11 – 09h30 et 11h00 Culture Solid’ère SAUBION 06 64 97 54 95

24/11 – 14h00 Recyclerie Voisinage SOUSTONS 05 58 41 37 93

Réservation de vos places auprès de chaque structure avant le 18/11/2022

23/11 – Culture Solid’ère SAUBION 06 64 97 54 95

24/11 – Recyclerie Voisinage SOUSTONS 05 58 41 37 93

25/11 – Défi Services SOUSTONS 06 37 07 23 96 Pixabay

