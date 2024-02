Les semaines de la petite enfance Tous dehors Cineville Pont-l’Abbé, dimanche 7 avril 2024.

Les semaines de la petite enfance Tous dehors Cineville Pont-l’Abbé Finistère

Tous dehors ! est un documentaire qui propose une immersion dans le monde de l’enfance par des séquences d’observation de l’enfant dans sa déambulation, son exploration en jeu libre, ses interactions et ses expériences avec le monde du vivant et de la nature.

Proposé par Hamac et trampoline, Préparons demain présence de la réalisatrice Anne Jochum et de professionnels de la parentalité.

Pour les parents, gratuit, réservation conseillée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 11:50:00

Cineville 27 Rue de la Gare

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Les semaines de la petite enfance Tous dehors Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Destination Pays Bigouden Sud