Ti ar Vro vous propose des rendez-vous en breton dans le cadre des semaines de la petite enfance: Échappées en bords de mer Un tour sur la plage et se laisser bercer par le bruit de la mer en observant les oiseaux, jouer, chanter, créer en breton et français,… Vendredi 11 mars 9h30 et 10h30 Inscription obligatoire: 02 98 37 21 28 ou [rpam@lannilis.bzh](mailto:rpam@lannilis.bzh)

Gratuit

2022-03-11T09:30:00 2022-03-11T10:30:00;2022-03-11T10:30:00 2022-03-11T11:30:00

