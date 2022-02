Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel Espace kan an avel Ploudaniel Catégories d’évènement: Finistère

Ploudaniel

Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel Espace kan an avel, 9 mars 2022, Ploudaniel. Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel

le mercredi 9 mars à Espace kan an avel

Ti ar Vro vous propose des rendez-vous en breton dans le cadre des semaines de la petite enfance: Me promenant sur le sentier Histoires, comptines en français et breton avec la crèche et la bibliothèque de Ploudaniel Mercredi 9 mars 10h et 11h Espace Kan an Avel Ploudaniel Inscription obligatoire: 02 98 83 04 91 Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel Espace kan an avel ploudaniel Ploudaniel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T11:00:00;2022-03-09T11:00:00 2022-03-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Ploudaniel Autres Lieu Espace kan an avel Adresse ploudaniel Ville Ploudaniel lieuville Espace kan an avel Ploudaniel Departement Finistère

Espace kan an avel Ploudaniel Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploudaniel/

Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel Espace kan an avel 2022-03-09 was last modified: by Les semaines de la petite enfance – Ploudaniel Espace kan an avel Espace kan an avel 9 mars 2022 Espace kan an avel Ploudaniel Ploudaniel

Ploudaniel Finistère