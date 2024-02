Les semaines de la petite enfance Lieu d’écoute parents Maison de l’enfance Nicolas Lainé Pont-l’Abbé, vendredi 19 avril 2024.

Permanences d’écoute et d’information pour tout questionnement sur la parentalité.

Accueil sans rendez-vous, anonyme et gratuit.

Possibilité d’entretiens individuels et confidentiels.

Animé par l’association de professionnels de santé (CPTS Pays bigouden)

Pour les parents d’enfants de tous âges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 17:00:00

fin : 2024-04-19 19:30:00

Maison de l’enfance Nicolas Lainé 2A Rue du Méjou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne cpts.paysbigouden@gmail.com

