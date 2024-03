Les semaines de la petite enfance Les p’tits bouts des bois Plonéour-Lanvern, mercredi 17 avril 2024.

Les semaines de la petite enfance Les p’tits bouts des bois Plonéour-Lanvern Finistère

Un moment d’immersion en forêt avec des activités proposées pour se laisser aller à la découverte de la nature et de ses sens dans une atmosphère sécurisante. Par tous les temps, on tente, on tâte, on joue, on trempe les doigts, on se salit,on grimpe, on construit, on ressent, et laisse la place à l’imprévu, au jeu libre.

Pour les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans.

10 € (1 parent et 1 enfant)

Inscription sur www.bidouilles vadrouilles.fr ou par mail à bidouilles.vadrouilles@mailo.com .

Début : 2024-04-17 10:30:00

fin : 2024-04-17

Forêt de Bidouilles &vadrouilles

Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne bidouilles.vadrouilles@mailo.com

