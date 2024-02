Les semaines de la petite enfance Lennadenn Lecture Plomeur, samedi 30 mars 2024.

Les semaines de la petite enfance Lennadenn Lecture Plomeur Finistère

Lennadenn evit ar re vihan ha kejadenn gant ar skolaerezed.

Lecture pour les petits et rencontre des enseignantes des classes bilingues.

Atelier conduit en breton et en français. Pour les enfants et leurs parents de 2 à 5 ans.

Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Route de Pont-l’abbé

Plomeur 29120 Finistère Bretagne tibrezhoneg.arvrovigoudenn@gmail.com

L’événement Les semaines de la petite enfance Lennadenn Lecture Plomeur a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Destination Pays Bigouden Sud