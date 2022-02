Les semaines de la petite enfance – Lannilis Parking central de la vallée verte Lannilis Catégories d’évènement: Finistère

Ti ar Vro vous propose des rendez-vous en breton dans le cadre des semaines de la petite enfance: Échappées en pleine nature Ouvrez grand les yeux et les oreilles pour découvrir les oiseaux de ce coin de nature avec des jeux et des comptines en breton et en français lundi 14 mars 9h30 et 10h30 Parking central de la vallée verte Lannilis Inscription obligatoire: 02 98 37 21 28 ou [rpam@lannilis.bzh](mailto:rpam@lannilis.bzh) Les semaines de la petite enfance – Lannilis Parking central de la vallée verte lannilis Lannilis Finistère

2022-03-14

