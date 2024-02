Les semaines de la petite enfance La famille tortue Rue des Ecoles Penmarch, vendredi 5 avril 2024.

Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) la famille tortue est un accueil réalisé par des professionnels formés à la posture d’accueillant et garants des règles de vie spécifiques de la structure.

Ces accueillants vous offrent un moment convivial de rencontres, de dialogues et de jeux dans un espace aménagé pour les jeunes enfants et leurs familles.

Pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent, membre de la famille).

Gratuit. Sans inscription. .

Début : 2024-04-05 09:30:00

fin : 2024-04-05 11:30:00

Rue des Ecoles Accueil de Loisirs

Penmarch 29760 Finistère Bretagne hamac.trampoline@gmail.com

