Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Cineville Pont-l’Abbé, dimanche 7 avril 2024.

Les collines aux cailloux

Un programme de trois courts métrages d’animation sur l’identité, l’exil et l’accueil de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck, Rémi Durin et Marjolaine Perreten.

Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 11:50:00

Cineville 27 Rue de la Gare

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

