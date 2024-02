Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Pont-l’Abbé, dimanche 3 mars 2024.

Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Pont-l’Abbé Finistère

Un peu d’imagination !

Un programme de cinq courts métrages spécialement conçu par l’archipel des lucioles et little kmbo dans le cadre du dispositif maternelle au cinéma.

Pour les parents et leurs enfants de 2 à 4 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 11:00:00

fin : 2024-03-03 11:40:00

Cineville

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Les semaines de la petite enfance Je découvre le cinéma Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Destination Pays Bigouden Sud