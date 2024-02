Les semaines de la petite enfance Eveil par le toucher massage CDAS Pont-l’Abbé, vendredi 1 mars 2024.

Pour les enfants de 2 à 9 mois la PMI organise un atelier de toucher massage.

Prévoir huile de massage et serviette éponge.

Animé par les infirmières-puéricultrices et auxiliaires de puériculture de la protection maternelle et infantile (PMI).

Sur inscription et horaire sur RDV. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-31

CDAS 10 Quai Saint-Laurent

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Les semaines de la petite enfance Eveil par le toucher massage Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Destination Pays Bigouden Sud