Les semaines de la petite enfance Eveil à la danse Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé, jeudi 21 mars 2024.

Conte chorégraphique et musical pour les tous petits.

Je me réveille de ma sieste au son de la douce voix d’Anna, me racontant une histoire, au rythme de la musique et mon petit corps est pris au jeu de la danse, emmené par Nathalie et Solenn et mes nouveaux copains. Jusqu’à ce que la fatigue me plonge dans le monde des rêves.

Atelier mené par l’association de danse Alshimmy.

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance 2024.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.

Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 10:00:00

fin : 2024-03-21

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

