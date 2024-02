Les semaines de la petite enfance Danse ton rock océanique Rue Méjou Bihan Guilvinec, mercredi 27 mars 2024.

L’ALSH du Guilvinec accueille les parents et leurs enfants pour un atelier activité manuelle, dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance 2024.

Le mot rock se décline bercer, trembler, balancer, rocher sur des morceaux de Lou Reed, Patti Smith, Neil Young, David Bowie, etc. danse ton rock océanique !

Se laisser bercer au rythme des vagues et du son rock, déployer un langage corporel en variant les états de corps,

trouver sa danse en imitant, révéler son rock dans le plaisir de la danse et de la musique, un moment joyeux et contagieux !

Par Aëla Labbé chorégraphe, danseuse et photographe de la Cie LUCANE.

Pour les parents et leurs enfants de 3 à 4 ans.

Sur inscription par téléphone ou email. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 09:30:00

fin : 2024-03-27 11:00:00

Rue Méjou Bihan Accueil de loisirs Ty Malamok

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne alsh@leguilvinec.com

