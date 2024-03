Les semaines de la petite enfance Bébé en mouvement Maison de l’enfance Landudec, samedi 6 avril 2024.

Les semaines de la petite enfance Bébé en mouvement Maison de l’enfance Landudec Finistère

Cet atelier permet de renforcer le lien d’attachement parent enfant. Bébé apprécie ces échanges par le toucher. Les mouvements l’apaisent et le sécurisent.

Prévoir une tenue confortable pour le bébé et le parent.

Pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 mois. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

Maison de l’enfance 24 Rue Ar Marquis

Landudec 29710 Finistère Bretagne rpe.goyen@orange.fr

