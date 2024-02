Les semaine de la petite enfance Parcours entre sport et histoire Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé, samedi 16 mars 2024.

Les semaine de la petite enfance Parcours entre sport et histoire Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé Finistère

Parcours de motricité, kamishibaï, théâtre d’ombre et plein d’autres ateliers. Des activités ludiques et poétiques pour les enfants comme pour les parents.

Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents. Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 12:00:00

Place Benjamin Delessert Patronage Laïque

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne alsh@ville-pontlabbe.fr

L’événement Les semaine de la petite enfance Parcours entre sport et histoire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-02-16 par OT Destination Pays Bigouden Sud