Les Semailles ! Soucy, 7 mai 2022, Soucy.

Les Semailles ! Route de Voisines Ferme du Grand Béon Soucy

2022-05-07 – 2022-05-07 Route de Voisines Ferme du Grand Béon

Soucy Yonne Soucy

Le Centre Culturel Marie-France Meunier présente Les Semailles ! à la Ferme du Grand Béon, deux jours de représentations artistiques diverses (danse, théâtre et chant), ainsi que des expositions d’artisans d’art.

PROGRAMME

Samedi 7 mai

– 15h : représentation déambulées – Giovanna, ses élèves et la compagnie Coïcidences Senssas Bboy, break-dance sénonais, Argile, la danse rencontre la terre

– 18h : soirées spectacles, repas et concert – Compagnie Les Yeux d’Elsa (danse et théâtre), Eléonore Souchier (solo de danse contemporaine), Adsurbe Compagnie (danse contemporaine), concert soul & funk avec le groupe Groove’s Garden

Tout l’après-midi : collectif L’Art’Terre – stands d’expositions et de ventes d’artisans d’art

Dimanche 8 mai

– 11h : cours de danse ouvert, tout niveau avec Giovanna

– 12h30 : pique-nique partagé et barbecue

– 14h30 : chorale du Conservatoire du Grand Sénonais

– 16h : théâtre, sketches de Pierre Dac par la Compagnie To

Toute la journée : collectif L’Art’Terre – stands d’expositions et de ventes d’artisans d’art

serge.chardon@wanadoo.fr http://www.lafermedugrandbeon.fr/

Le Centre Culturel Marie-France Meunier présente Les Semailles ! à la Ferme du Grand Béon, deux jours de représentations artistiques diverses (danse, théâtre et chant), ainsi que des expositions d’artisans d’art.

PROGRAMME

Samedi 7 mai

– 15h : représentation déambulées – Giovanna, ses élèves et la compagnie Coïcidences Senssas Bboy, break-dance sénonais, Argile, la danse rencontre la terre

– 18h : soirées spectacles, repas et concert – Compagnie Les Yeux d’Elsa (danse et théâtre), Eléonore Souchier (solo de danse contemporaine), Adsurbe Compagnie (danse contemporaine), concert soul & funk avec le groupe Groove’s Garden

Tout l’après-midi : collectif L’Art’Terre – stands d’expositions et de ventes d’artisans d’art

Dimanche 8 mai

– 11h : cours de danse ouvert, tout niveau avec Giovanna

– 12h30 : pique-nique partagé et barbecue

– 14h30 : chorale du Conservatoire du Grand Sénonais

– 16h : théâtre, sketches de Pierre Dac par la Compagnie To

Toute la journée : collectif L’Art’Terre – stands d’expositions et de ventes d’artisans d’art

Route de Voisines Ferme du Grand Béon Soucy

dernière mise à jour : 2022-04-26 par