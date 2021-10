La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe Les Sélène – Heures séculaires, traversée Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Salle Coppélia, le vendredi 12 novembre à 20:30

Le duo Les Sélène s’empare ici du matériau Satie dans un corps à corps aérien, un main à main puisant sa force de l’air, invitant à une traversée du temps suspendu. Après avoir transformé les façades et les arbres des villes et des campagnes en décors à leur scène, fait des bancs de bois les fauteuils d’un opéra imaginaire lors des deux premiers mouvements d’Heures Séculaires, Les Sélène clôturent ce cycle en compagnie d’Erik Satie en entrant dans le théâtre pour y faire souffler l’air du large, modifier son espace en y échouant leur esquif vertical. Explorer l’espace-temps de l’aube du XXe siècle, pour mieux envisager le nôtre. Nécessité de donner place à l’éphémère qui nous survit, dire la multiplicité, pour continuer à danser peu-têtre, au son des langues inconnues échappées d’un orchestre évanoui.

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T22:00:00

