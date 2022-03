Les séjours ÉTÉ 2022 sont en ligne Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Depuis toujours, les séjours de vacances du CLAVIM sont la colonne vertébrale de son projet éducatif auprès de la jeunesse de la Ville. Pour certain une continuité des accueils de loisirs, des maisons de quartier ou des équipements culturels, pour d’autres un premier départ en séjour qui permet de découvrir de nouvelles relations éducatives avec des équipes d’animateurs formés à l’écoute, à la mise en place d’actions collectives et créatives. Préinscription en séjours de vacances été 2022, à partir du vendredi 25 mars sur Téliss ————————————————————————————— ### [Découvrez l’offre des séjours sur le site de l’association CLAVIM](https://www.clavim.asso.fr/sejours-de-vacances)

Inscription sur Téliss, offre des séjours en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Découvrez les séjours pour les isséens de 6 à 17 ans, inscriptions sur Téliss à partir du vendredi 25 mars 2022 Ville d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

