Les Seiz-Breur, conférence de Pascal Aumasson Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe Erquy, dimanche 25 février 2024.

Les Seiz-Breur, conférence de Pascal Aumasson A l'occasion de notre évènement « Arts déco en Bretagne », dans le cadre du Mois du Livre en Bretagne Dimanche 25 février, 17h00 Bibliothèque municipale Le Blé en Herbe

Début : 2024-02-25T17:00:00+01:00 – 2024-02-25T18:30:00+01:00

Le mouvement Seiz Breur, né en 1923 a marqué un tournant dans la création bretonne, a signé un renouveau de l’art breton et l’a inscrit dans la modernité. Dissous après la seconde guerre mondiale, le mouvement a influencé et influence encore aujourd’hui de nombreux artistes.

Pascal Aumasson, historien de l’art et ancien conservateur de musées bretons nous propose une conférence sur le mouvement. Elle sera suivie d’une séance de dédicace de ses livres.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du Mois du Livre en Bretagne, une manifestation organisée par Livre et lecture en Bretagne tous les 2 ans afin de mettre en lumière la vitalité littéraire de la région. A Erquy, nous avons choisi Les arts décos en Bretagne comme thématique, incluant cette conférence et la visite de la chapelle Saint-Yves.

