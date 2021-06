Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Les séismes Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du dimanche 27 juin au vendredi 27 août à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 10 ans. Un séisme est une secousse du sol résultant de la libération brusque d’énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches profondes. Cette libération d’énergie se fait par rupture selon des failles souvent situées à la limite des plaques tectoniques. Même si l’on connaît bien les zones affectées par ces phénomènes destructeurs, on ne peut malheureusement pas encore les prévoir avec précision. Par contre, on peut chercher à s’en protéger… **Batiment**: – Salle 1 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Géosciences **Activités**: Animation, Expériences, Projection-Débat, Démonstration, Exposés La répartition des séismes est liée à la dynamique des plaques tectoniques. S’il est difficile de prévoir où et quand la Terre va trembler, on peut chercher à se protéger. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

