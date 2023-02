Les seings notariaux bretons de la fin du Moyen Âge Archives Départementales, 21 février 2023, Nantes.

2023-02-21

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : oui

Conférence. Validations à traits soignés, gribouillis et armes parlantes : les seings notariaux bretons de la fin du Moyen Âge (14e-début 16e siècle). par Marjolaine Lémeillat, docteure en histoire médiévale et chercheuse. Parmi les diverses signatures visibles dans les Archives figurent celles des notaires, plus particulièrement des notaires apostoliques et impériaux. Récepteurs et rédacteurs des actes qui leur sont confiés, ils apposent à ceux-ci, entre autres marques d’authenticité, un seing personnel, allant du vague dessin à des figures sophistiquées, en passant par des variantes aussi multiples qu’il y a d’auteurs. L’analyse scientifique de ces tracés a permis de répondre à plusieurs questions jusqu’ici peu posées sur les notaires et leurs pratiques professionnelles, sur le choix, la réalisation et l’emploi de leurs seings. Durée : 1h30 Dans le cadre de l’exposition “Signatures, l’art de s’identifier”

Archives Départementales Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/les-seings-notariaux-bretons-de-la-fin-du-moyen-age/INFOLOC-7789842?dateIndex=0