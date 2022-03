Les seigneurs en Cotentin – rando journée Fermanville, 23 août 2022, Fermanville.

Les seigneurs en Cotentin – rando journée Fermanville

2022-08-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-08-23 16:00:00 16:00:00

Fermanville Manche Fermanville

Bienvenue dans la vallée des moulins, classée parmi les plus beaux chemins de petites randonnées par la FFRP. Cette vallée reliant Carneville à Fermanville possédait 9 moulins à eau où le blé était transformé en farine. Sous l’ancien régime les moulins appartenaient aux familles nobles, l’une d’elle la famille CASTEL -CHOISEULS firent construire AU XVIIIème le château actuel de Saint Pierre Eglise. Plus loin c’est la famille SYMON DE CARNEVILLE qui construit le sien en 1755. En redescendant vers la mer le sol change et devient plus ras. L’anse de la Mondrée possède des marais arrière littoraux et une plage très réputée en été.

