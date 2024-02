Les seigneurs de la Terre Sainte, avec Florian Besson De natura rerum Arles, samedi 9 mars 2024.

De natura rerum reçoit un voisin et ami, à l’occasion de la parution de sa thèse de doctorat d’histoire médiévale aux Editions Classiques Garnier. Samedi 9 mars à 18h.

Les Seigneurs de la Terre sainte. Pratiques du pouvoir en Orient latin (1097-1230)

En 1099, au terme de la première croisade, des seigneurs venus d’Occident fondent le long du littoral syrien des structures politiques les États latins d’Orient. Ce travail s’intéresse aux pratiques de pouvoir des nobles latins qui dominent et gouvernent ces espaces, aux techniques déployées par les seigneurs pour établir, imposer, légitimer leur contrôle des terres et de leurs habitants, le tout dans un long XIIe siècle allant de la fondation du royaume de Jérusalem à l’arrivée en Orient de Frédéric II Hohenstaufen (1230). Dans un terreau très particulier, marqué par une forte diversité ethnique et confessionnelle, germe une culture politique originale et dynamique, caractérisée par une intense circulation du pouvoir.



Classiques Garnier, novembre 2023



Florian Besson, professeur agrégé d’histoire géographie, est docteur en histoire médiévale de l’université Paris-Sorbonne et cofondateur/pilote du blog Actuel Moyen Âge. Cet ouvrage est issu de sa thèse d’histoire soutenue en 2017. Travaillant sur les médiévalismes contemporains, il a également publié sur Game of Thrones, Kaamelott et le Puy-du-Fou. .

