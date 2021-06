Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Les Seigneuriales de Coucy, la 15e edition Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’évènement: Aisne

Deux jours de festivités gratuites, des dizaines d'artisans et marchands, une taverne, une buvette, des troupes médiévales, des chants, des danses, un défilé aux flambeaux, un marché nocturne le samedi soir et une animation phare ! Venez vous plonger dans un univers médiéval dans le merveilleux cadre qu'est le parc Lhermitte, à Coucy !

Les Seigneuriales de Coucy, la 15e edition
2021-08-28 – 2021-08-29
Coucy-le-Château-Auffrique, Aisne

+33 3 23 52 01 53
https://www.amvcc.com/

Catégories d'évènement: Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique