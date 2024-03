« Les secrets d’un gainage efficace » soirée theatre et soupe Molières, samedi 6 avril 2024.

Une soirée Théâtre/soupe avec une pièce de la compagnie LAZZI ZANNI Les secrets d’un Gainage efficace

Un groupe de femmes qui préparent un livre parce que du corps en miettes , elles n’en veulent plus! Les écouter, c’est apprendre à s’aimer et à mieux aimer les femmes. Un spectacle drôle et émouvant.

Déconseillée au moins de 12 ans.

Spectacle à 20h30

A partir de 19h, ouverture de la buvette et du bar à soupe (n’oubliez pas d’amenez votre bol) et gâteaux

Le prix d’entrée est libre.

Réservation conseillée par sms 06 81 97 92 44 .

Le bourg

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

