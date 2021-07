Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Les Secrets d’un gainage efficace L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

du jeudi 12 mai 2022 au samedi 14 mai 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Trop grosse, trop petite, trop maigre, trop poilue, trop blonde : pourquoi le corps des femmes est-il toujours « trop » ? Les cinq comédiennes des Filles de Simone ont décidé de prendre le sujet à bras-le-corps avec ce spectacle hilarant qui fait voler en éclats toutes les injonctions qui pèsent sur l’anatomie féminine !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Les Filles de Simone L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

2022-05-12T19:30:00 2022-05-12T21:00:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:30:00

