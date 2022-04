“Les secrets d’un gainage efficace” des Filles de Simone Théâtre 13 – Glacière, 7 avril 2022, Paris.

Du mardi 29 mars 2022 au vendredi 08 avril 2022 :

dimanche

de 16h00 à 17h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

Les Filles de Simone se saisissent de l’anatomie féminine, objet de canons de beauté et de hontes, de méconnaissances et de tabous coriaces. Ce corps intime et politique, elles le déshabillent avec rage, et (quand même) une bonne dose d’humour…

Elles sont cinq et écrivent un livre sur le corps des femmes, comme leurs aînées des 70’s. Elles débattent et se débattent avec les hontes et traumatismes liés à ce corps et disent tout haut ce que tout le monde vit tout bas. Elles explorent leur intimité autant que l’Histoire ou la presse et réinventent les raisons de la colère. Des injonctions esthétiques à la transmission mère-fille, des règles au clitoris, elles explosent à grands coups d’autodérision les clichés qui leur collent à la peau.

Distribution

Création collective Les Filles de Simone – Claire Fretel, Tiphaine Gentilleau, Chloé Olivères

Avec : Tiphaine Gentilleau, Cécile Guérin, Claire Méchin en alternance avec Jeanne Alechinsky, Chloé Olivères en alternance avec Capucine Lespinas et Géraldine Roguez

Texte : Tiphaine Gentilleau et Les Filles de Simone

Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris

Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/les-secrets-dun-gainage-efficace 01 45 88 62 22 reservations@theatre13.com https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://www.facebook.com/LeTheatre13 https://billetterie.theatre13.com/spectacle?id_spectacle=374&lng=1