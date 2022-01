Les secrets d’un gainage efficace – Compagnie Les filles de Simone Théâtre du Garde-Chasse, 10 mars 2022, Les Lilas.

Date et horaire exacts : Le jeudi 10 mars 2022

de 20h30 à 22h00

payant

« Le sujet auquel nous nous attaquons est la haine du corps et la honte de soi chez les femmes, très répandues et vivaces. »

Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer ensemble un livre sur le corps des femmes et la relation complexe que chacune entretient avec lui, à la manière de leurs aînées des années 70 qui ont écrit Notre corps nous-même. Elles débattent et se débattent avec les hontes, les tabous, les traumatismes liés à leur corps et disent tout haut ce que tout le monde vit tout bas. Elles explorent avec un humour percutant l’Histoire, les religions, la presse autant que leur vécu intime pour élaborer ce livre, outil politique destiné à aider les femmes à vivre plus sereinement avec leur corps.

Création collective : les Filles de Simone ; Avec : Cécile Guérin, Tiphaine Gentilleau, Claire Méchin, Chloé Olivères, Géraldine Roguez ; Texte : Tiphaine Gentilleau, Les Filles de Simone ; Direction d’actrices : Claire Fretel ; Scénographie, costumes : Sarah Dupont ; Lumières : Mathieu Courtaillier ; Son : Etienne Szechenyi ; Chansons : Claire Méchin ; Regard chorégraphique : Jeanne Alechinsky

Théâtre du Garde-Chasse 2 av Waldeck Rousseau Les Lilas 93260

Contact : theatredugardechasse@leslilas.fr http://www.theatredugardechasse.fr/spectacles/2314/

Date complète :

