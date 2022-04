LES SECRETS DU PHARE

2022-04-26 – 2022-04-26 à 11h et à 16h Les Secrets du Phare : Partez à la découverte de cet édifice chargé en histoire. Prenez de la hauteur en découvrant son palais des congrès et sa vue panoramique de 360° à 34 mètres. À partir de 3 ans Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant (3-12 ans) Organisé par l'Office de Tourisme & des Congrès Le Phare de la Méditerranée Infos et réservations : www.ot-palavaslesflots.com – tourisme@ot-palavaslesflots.com ou 04 67 07 73 34

