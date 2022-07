Les Secrets du Petit Bonhomme – Rilly-la-Montagne : pass + transport départ d’Epernay Rilly-la-Montagne, 16 juillet 2022, Rilly-la-Montagne.

2022-07-16 12:30:00 – 2022-07-17 23:00:00

Samedi 16 juillet :

Après-midi: départ à 12h30, retour à 18h00

Soirée: départ à 18h00, retour à 23h00

Dimanche 17 juillet :

Après-midi: départ à 12h30, retour à 18h00

Le Petit Bonhomme est le surnom amical que les habitants donnent à la statue de Bacchus située au centre du village et dont elle constitue l’emblème. Dieu de l’ivresse, il nous appelle, avec sa grappe de raisin à la main à partager de bons moments et à profiter des trésors du terroir viticole. Parmi les plus anciens villages viticoles de Champagne, et aussi l’un des plus renommés, Rilly-la-Montagne vous ouvre ainsi ses portes au cours de cette fête annuelle.

Les activités

Entièrement piéton durant tout l’événement, le village vous propose de nombreuses activités:

– 22 vignerons vous ouvrent leurs caves et vous font déguster leurs Champagnes (12 dégustations max.)

– nombreuses expositions sur l’histoire du village et la fabrication du Champagne

– parcours pédestres dans les vignes

– jeux pour enfants- exposition de pressoirs

– exposition de voitures anciennes

– restauration et buvettes Samedi, durant tout l’après-midi, découvrez les Oenopiades, nos jeux de village qui mettent à l’honneur la tradition champenoise : lancer de bouchon, cerclage de tonneaux, remuage, dégorgement pour les finalistes.

Samedi soir, profitez de la soirée « Jazz sous les étoiles » : 2 concerts à déguster une flûte à la main et en profitant des nombreuses offres de restauration proposées.

Samedi après-midi au départ d’Epernay

Départ en autocar depuis Reims en fin de matinée. Vous arrivez à Rilly pour le déjeuner (nombreux foodtrucks et restaurants). Vous disposez ensuite de tout l’après-midi pour profiter des nombreuses activités et visites qui vous sont proposées. Allez à la rencontre des vignerons qui vous ferons découvrir leurs exploitations et dégustez leurs Champagnes (12 dégustations incluses). Vous pourrez également assister aux épreuves de sélection des oenopiades, jeux de village autour des gestes de la vigne. En fin d’après-midi, retour sur Reims munis de votre flûte souvenir.

Départ d’Epernay à 12h30, retour à Epernay à 18h00

Samedi soir au départ d’Epernay

Départ en autocar depuis Reims en fin d’après-midi. Vous arrivez à Rilly à temps pour pouvoir encore activités proposées et déguster les Champagnes proposés par les 22 vignerons participant à l’événement (12 dégustations incluses). Vous pourrez ensuite assister à la finale des oenopiades, nos jeux de village autour des gestes de la vigne. Votre soirée se poursuivra ensuite en musique avec la soirée concert « ‘Jazz sous les étoiles » : 2 concerts (un duo de jazz manouche et le Jazzus Cotton Band) à écouter en profitant des nombreuses offres de restauration et de buvette proposées sur place. En fin de soirée, retour à Epernay, munis de votre flûte souvenir.

Départ d’Epernay à 18h00, retour à Epernay à 23h00

Dimanche après-midi au départ d’Epernay

Départ en autocar depuis Epernay en fin de matinée. Vous arrivez à Rilly pour le déjeuner (nombreux foodtrucks et restaurants). Vous disposez ensuite de tout l’après-midi pour profiter des nombreuses activités et visites qui vous sont proposées. Allez à la rencontre des vignerons qui vous ferons découvrir leurs exploitations et déguster leurs Champagnes (12 dégustations incluses). En fin d’après-midi, retour sur Epernay munis de votre flûte souvenir.

Départ d’ Epernay à 12h30 et retour à Epernay à 18h00

reims@jacqueson.com +33 6 26 47 62 67

