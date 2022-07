Les secrets du petit bonhomme 2022 Rilly-la-Montagne Rilly-la-Montagne Catégories d’évènement: Marne

2022-07-16 11:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 Rilly-la-Montagne

Marne Les 16 et 17 juillet, venez visiter notre village viticole autour d’une manifestation où 22 vignerons vous ouvrent leurs portes et vous font célébrer le Champagne. Des animations pour petits et grands animent le village lors de ce week-end. Laisser-vous guider par notre charmant Bacchus. Il vous mènera à travers tous les secrets du Champagne et de son village.

Rue fleuries, caves de nos vignerons et de la coopérative, point de vue, lieux d’exposition, restauration, balade…

Animations et dégustations sont les maîtres mots de cet événement oenotouristique ! Avec l’édition 2022, nous sommes heureux de vous annoncer le retour de notre soirée concert ! Informations importantes :

Le pass weekend donne accès libre à la manifestation le 16 et 17 juillet à partir de 11h00.

Des navettes Reims/Rilly-la-Montagne sont organisées par Jacqueson Tourisme.

Gare Reims/Rilly-la-montagne.

Billets en vente à l’Office de Tourisme du Grand Reims secretsdupetitbonhomme@gmail.com Rilly-la-Montagne

