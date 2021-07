Mulhouse Musée de l'Impression sur Étoffes Haut-Rhin, Mulhouse « Les secrets du Musée de l’Impression Sur Étoffes » Musée de l’Impression sur Étoffes Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Musée de l’Impression sur Étoffes, le jeudi 5 août à 14:00

A travers une enquête, le Musée de l’Impression Sur Étoffes te livrera tous ses secrets… de son architecture aux collections qu’il conserve ! L’imprimeur t’ouvrira aussi les portes de son atelier pour t’initier à la technique de l’impression et tu pourras repartir avec un petit souvenir imprimé…

5,50 € adultes / gratuit – de 18 ans

animation Musée de l’Impression sur Étoffes 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Mulhouse Rebberg Haut-Rhin

2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T16:00:00

Lieu Musée de l'Impression sur Étoffes Adresse 14, rue Jean-Jacques Henner, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse