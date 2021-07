Dijon Dijon Côte-d'Or, Dijon Les secrets du miel Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Les secrets du miel
2021-07-08 – 2021-07-08
La Fabrique de Pain d'épices
6 Boulevard de l'Ouest
Dijon

Dijon Côte-d’Or EUR 6 6 Ingrédient indispensable à la fabrication du pain d’épices, découvrez les secrets du miel !

Visite du musée et échanges avec Jean-Claude Brouillon, apiculteur à Saint-Nicolas-Les-Citeaux.
accueil@mulotpetitjean.fr
+33 3 80 66 30 80

