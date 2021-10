Audenge Audenge Audenge, Gironde Les secrets du marais de Mesple Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Les secrets du marais de Mesple Audenge, 24 octobre 2021, Audenge. Les secrets du marais de Mesple 2021-10-24 10:00:00 – 2021-10-24 12:00:00 Office de tourisme 20 allées de Boissière

Audenge Gironde EUR Lors d’une balade avec un guide local, vous pourrez découvrir l’étonnante richesse d’une petite lagune perdue. Entre traditions et nature, le marais de Mesple vous permettra d’observer sa faune caractéristique telle que les libellules, les amphibiens…. Chaque sortie se fera autour d’un thème particulier :

Lieu Audenge Adresse Office de tourisme 20 allées de Boissière Ville Audenge