Les secrets du lac de la Prade Bazas, 19 mars 2022, Bazas.

Les secrets du lac de la Prade Lac de la Prade D9 Bazas

2022-03-19 – 2022-03-19 Lac de la Prade D9

Bazas Gironde Bazas

Laissez-vous conter le lac de la Prade ! Entre mythologie et nature, venez découvrir sa biodiversité et tous ses secrets !

Pierre Uribé, conteur, naturaliste, jardinier, ancien professeur de lettres et d’espagnol, met au cœur de son projet la transmission : adapter sa pédagogie à tous les publics (enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées). Ses connaissances en botanique, en ornithologie, en entomologie, du vivant en général, associées à sa culture littéraire lui permettent de proposer une approche du monde personnelle afin d’éveiller à la beauté du monde et de sensibiliser aux problématiques environnementales contemporaines.

+33 5 56 25 25 84

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT du Bazadais