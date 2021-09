Beaulieu-lès-Loches Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Les Secrets du Grand Clocher Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Les Secrets du Grand Clocher Église abbatiale, 18 septembre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Les Secrets du Grand Clocher

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église abbatiale Sur inscription. 10 places maximum par créneau de visite. Fortement déconseillé aux personnes ayant le vertige ou une peur du vide. Nécessite une bonne condition physique. Casques de protection fournis.

Pour les courageux, osez gravir le Grand Clocher, constatez l’ampleur des travaux effectués entre 2016 et 2019 et profitez d’un magnifique point de vue à 64m de haut. Église abbatiale 2 Place du Maréchal-Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Église abbatiale Adresse 2 Place du Maréchal-Leclerc 37600 Beaulieu-lès-Loches Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville Église abbatiale Beaulieu-lès-Loches