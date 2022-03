Les secrets du goût Cinéma CGR Albi Les Cordeliers, 5 avril 2022, Albi.

Chez vous, à Albi dans votre salle de cinéma «CGR Albi Cordeliers » France Inter Durée : 1h45 (estimation) Mardi 5 avril 2022, à 20h Après le succès de ses précédents cycles de conférences qui ont rassemblé 95000 spectateurs, France Inter propose «De l’assiette à la planète».Premier rendez-vous de ce cycle : «Les secrets du goût», une conférence portée par François-Régis Gaudry,producteur de la célèbre émission culinaire On va déguster. Au menu, des expériences gustatives inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles avecFrançois-Régis Gaudry et ses invités pour apprendre ensemble à mieux déguster: ►Gabriel Lepousez, agrégé de biologie, docteur en neurosciences, chercheur au sein de l’unité Perception et Mémoire de l’Institut Pasteur et professeur à l’école du nez de Jean Lenoir; ►Stéphanie Le Quellec,cheffe doublement étoilée, restaurant La Scène à Paris; ►Jérôme Gagnez, chroniqueur d’On va déguster et fondateur de Vers Le Vin.→ Réservation pour assister à la conférence en salles: [[cgrevents.com](cgrevents.com)]( cgrevents.com)

Conférence animée par François-Régis Gaudry

Cinéma CGR Albi Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi Tarn



2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T23:30:00