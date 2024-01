Les secrets du Donjon Donjon de Rouen Rouen, dimanche 4 février 2024.

Les secrets du Donjon Visite guidée 4 février 29 décembre, les dimanches Donjon de Rouen sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T14:30:00+01:00 – 2024-02-04T15:30:00+01:00

Fin : 2024-12-29T14:30:00+01:00 – 2024-12-29T15:30:00+01:00

Accompagnés de notre médiateur, visitez le dernier vestige du Château de Rouen ! Derrière les fenêtres étroites et les murs épais de cette forteresse médiévale, découvrez un monument qui raconte l’Histoire de Rouen depuis l’Antiquité. Blasons gravés, inscriptions insolites, mystérieux puits, c’est dans les plus petits recoins que le Donjon renferme ses histoires les plus fascinantes du passage de Jeanne d’Arc à celle de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

Tous les dimanches à 14h30

7€/personne

⚠ Lors de votre visite, vous découvrirez le décor Seconde Guerre Mondiale de notre escape game Libérez Rouen !

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/produits »}]